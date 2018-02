ST. PAUL, Minn. — Alex Ovechkin a enfilé son 34e but de la présente campagne, en plus de récolter trois aides, et Tom Wilson a secoué deux fois les cordages pour permettre aux Capitals de Washington de défaire le Wild du Minnesota 5-2, jeudi soir.

Andre Burakovsky et Nicklas Backstrom ont respectivement inscrit un but et une mention d’assistance pour les Capitals, qui avaient encaissé quatre revers en six rencontres précédemment. Philip Grubauer a réalisé 32 arrêts.

Devan Dubnyk a repoussé 22 tirs, tandis que le Wild a stoppé à 13 matchs sa récolte de points à domicile. Nino Niederreiter a fait mouche pour inscrire son 100e but dans la LNH et Eric Staal a ajouté son 26e but de la saison en troisième période du côté du Wild.

À huit buts de son 600e en carrière, Ovechkin a particulièrement tourmenté le Wild. En 14 matchs contre le Minnesota, il affiche une récolte de 15 buts et 10 aides et les Capitals affichent un dossier de 10-3-1 lors de ces matchs. Il a complété un tour du chapeau à ses deux dernières visites au Xcel Energy Center et a récolté au moins un point lors de ses 12 derniers duels face au Wild.