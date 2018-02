CHICAGO — Ondrej Kase a récolté un but et deux mentions d’aide, Adam Henrique a touché la cible au troisième vingt et les Ducks d’Anaheim ont infligé aux Blackhawks de Chicago un huitième revers d’affilée, 3-2 jeudi soir.

Nick Ritchie a ajouté un but et une mention d’aide pendant que le gardien John Gibson réalisait 42 arrêts.

Le but de Henrique permettait aux Ducks de rompre l’impasse de 2-2 avec 11:26 à écouler.

Les Blackhawks ont retiré le gardien Anton Forsberg avec un peu plus de deux minutes à jouer et Gibson a réussi un arrêt de toute beauté contre Brandon Saad.

Dans la défaite, Duncan Keith a marqué son premier but de la saison. Saad a réussi l’autre.

La séquence d’insuccès des Blackhawks est leur plus longue depuis qu’ils ont perdu neuf matchs de suite tôt en 2012.