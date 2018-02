NASHVILLE — Matthew Tkachuk et Dougie Hamilton ont inscrit un but et une aide chacun et les Flames de Calgary ont surpris les Predators de Nashville, l’emportant 4-3 jeudi soir.

Mark Jankowski et Curtis Lazar ont également trouvé le fond du filet pour la formation albertaine. Le gardien David Rittich a bloqué 29 tirs.

Les Flames ont gagné deux de leurs trois dernières rencontres et ils ont complété leur séjour de six matchs à l’étranger, leur plus long de la saison, avec un dossier de 4-2.

La riposte des Predators est venue de Ryan Johansen, Yannick Weber et de Nick Bonino.

Le gardien Pekka Rinne, qui présentait une fiche de 10-0-1 à ses 11 dernières parties, a bloqué 27 rondelles.