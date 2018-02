GANGNEUNG, Corée, République de — Le triple Axel qui a causé tant de problèmes à Patrick Chan pendant sa carrière est de nouveau venu le hanter jeudi soir

Le triple champion du monde a fait une chute en tentant un tel saut lors du programme court de l’épreuve masculine de patinage artistique des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Chan a obtenu une note de 90,01 points et il occupe le sixième rang. Le programme libre sera présenté samedi.

S’exécutant à la pièce de «Dust in the Wind», le Torontois de 27 ans a amorcé sa routine avec un quadruple boucle piquée, Toutefois, dans le programme court, il n’y a pas de marge d’erreur et sa chute lui a coûté d’importants points.

Le Japonais Yuzuru Hanyu, inactif depuis une blessure à une cheville en novembre, domine avec une note de 111,68. L’Espagnol Javier Fernandez suit avec un score de 107,58.

Hanyu et Fernandez vivent tous deux à Toronto et s’entraînent avec l’ancienne gloire canadienne Brian Orser.

Shoma Uno, un autre Japonais, se classe troisième avec une note de 104,17.

Plus tôt pendant les Jeux, Chan a aidé le Canada à remporter la médaille d’or à la compétition par équipe.

Après avoir dominé son sport pendant trois ans, Chan a vécu des Jeux de Sotchi crève-coeur, terminant en deuxième place derrière Hanyu.

Après s’être retiré de la compétition pendant un ab, il est revenu dans l’espoir de faire oublier cette grande déception. Mais le sport a changé pendant son absence. Aujourd’hui, l’attention se porte sur les sauts spectaculaires.