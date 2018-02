LAS VEGAS — William Karlsson a obtenu le 100e point de sa carrière grâce à son 30e but de la saison et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Oilers d’Edmonton 4-1.

Ryan Carpenter, Jonathan Marchessault et Erik Haula ont aussi marqué pour les Knights, tandis que Marc-André Fleury a repoussé 28 tirs pour améliorer sa fiche à 18-6-2 et il n’est plus qu’à sept victoires du plateau des 400 en carrière.

Leon Draisaitl a privé Fleury du blanchissage avec son 17e de la saison et Cam Talbot a effectué 24 arrêts.

Les Knights ont amélioré leur fiche à 14-1-1 contre des équipes de la section Pacifique à leur saison inaugurale et ils ont vengé leur deux défaites, les deux survenues contre les Oilers. La défaite de 8-2 à Edmonton, le 14 novembre, demeure le pire revers dans l’histoire de 57 matchs de la nouvelle concession.

Les Oilers, dont les rumeurs veulent qu’ils soient vendeurs à l’approche de la date limite des transferts, le 26 février, ont subi cinq défaites d’affliée et poursuivent leur glissade au classement dans l’Association Ouest.

L’attaquant vedette des Oilers, Connor McDavid, ex aequo au troisième rang des marqueurs de la LNH avec 66 points, a été limité à deux tirs. Il a obtenu huit buts et quatre mentions d’aide en six matchs ce mois-ci.