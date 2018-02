SAN JOSE, Calif. — Brent Burns et Chris Tierney ont obtenu un but et une aide chacun et ils ont aidé les Sharks de San Jose à battre les Canucks de Vancouver 4-1 jeudi soir.

Mikkel Boedker et Marcus Sorensen ont également trouvé le fond du filet pour Sharks, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières parties.

Martin Jones a bloqué 29 tirs, ne cédant que devant Daniel Sedin.

Pour les Canucks, il s’agit d’une sixième défaite en sept rencontres malgré le fait que le gardien Anders Nilsson ait bloqué 40 rondelles.

Burns a marqué son 10e but de la saison, un sommet parmi les défenseurs de la LNH, tôt en deuxième période.