PYEONGCHANG, Corée, République de — Dure journée pour Mikaela Shiffrin et Nathan Chen aux Jeux de Pyeongchang.

Shiffrin, âgée de 22 ans, s’est contentée du quatrième rang au slalom féminin, ne parvenant pas à récolter une deuxième médaille en autant de jours. Elle a remporté la médaille d’or en slalom géant, jeudi.

Cette quatrième place est surprenante puisque l’Américaine avait enlevé le titre olympique du slalom il y a quatre ans à Sotchi alors qu’elle avait seulement 18 ans.

Shiffrin avait du mal à décrire ce qui s’est passé et pourquoi elle avait été incapable d’attaquer davantage le parcours.

«J’ai skié agressivement en slalom toute la saison. J’était confiante, à l’aise, a déclaré Shiffrin. Venir ici et de skier comme je l’ai fait, de façon conservatrice, c’est une grande déception… Ainsi va la vie.»

La Suédoise Frida Hansdotter a remporté l’or grâce à un chrono combiné d’une minute 38,53 secondes.

En patinage artistique, Chen a été loin d’être parfait pour son programme court en patinage artistique. Le double champion des États-Unis a raté tous ses sauts, glissant à la 17e place à la suite d’une performance hésitante et sans passion.

«Je ne me suis jamais retrouvé dans cette position auparavant, a déclaré Chen. Je pensais avoir fait tout ce qu’il fallait pour ma préparation générale. Les choses n’ont tout simplement pas fonctionné.»

La Japonais Yuzuru Hanyu a établi un record olympique avec 111,68 points et il devance par plus de quatre points l’Espagnol Javier Fernandez, au deuxième rang.

Le programme libre a lieu samedi.

Deux hockeyeurs collégiaux ont joué un rôle déterminant pour aider les États-Unis à remporter une importante victoire 2-1 contre la Slovaquie au tournoi préliminaire.

Ryan Donato a marqué deux buts en avantage numérique et Troy Terry a été dominant avec sa vitesse.

«Tout va vite, a déclaré Donato. En venant ici, je ne sais pas si je me voyais dans ce rôle. Mais maintenant que je suis ici et un peu dans ce rôle, ça rehausse la confiance des gars comme moi, Troy et Jordan. J’espère que ça va se poursuivre et, espérons-le, aider l’équipe d’une manière plus importante encore.»

Matthias Mayer a mis fin à la mainmise de 16 ans de la Norvège sur le titre olympique du super-G avec sa victoire lors d’une autre journée presque parfaite et froide pour les épreuves alpines.

L’Autrichien a triomphé avec une avance de 0,13 seconde devant le Suisse Beat Feuz, qui a ajouté la médaille d’argent à celle de bronze acquise la veille en descente.

Le Norvégien Kjetil Jansrud, champion en titre, — qui a terminé à 0,18 seconde de Mayer — a obtenu sa cinquième médaille olympique en carrière.

Le Sud-Coréen Yun Sungbin a remporté une victoire convaincante au skeleton messieurs avec un chrono combiné après quatre manches de trois minutes 20,55 secondes — un écart impressionnant de 1,63 seconde devant le médaillé d’argent, le Russe Nikita Tregubov.

C’est la plus grande marge pour la victoire de l’histoire olympique en skeleton et la plus importante dans un sport de glisse aux Olympiques depuis 1972.

Yun, âgé de 23 ans, a affirmé qu’il ne ressentait aucune pression pour gagner, même si son pays accueille les Jeux olympiques.

«Il n’y avait aucune raison de ressentir de la pression, a déclaré Yun. Je peux vraiment me sentir chez moi ici. J’ai toujours cru que ça se passerait à merveille si je faisais ce que j’ai toujours fait.»

Parmi les autres médailles décernées, vendredi:

— La planchiste italienne Michela Moioli a mérité l’or en snowboard cross, devançant l’Américaine Lindsey Jacobellis à mi-parcours.

— Le Suisse Dario Cologna est devenu le premier fondeur à gagner trois médailles d’or sur la même distance en enlevant le 15 km style libre. «Super Mario», comme il est surnommé, avait également gagné cette course à Vancouver en 2010 et à Sotchi en 2014. Il offre également à la Suisse sa première médaille d’or des Jeux de Pyeongchang.