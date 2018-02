VICTORIAVILLE, Qc — L’Armada de Blainville-Boisbriand a inscrit les quatre premiers buts du match et ce fut suffisant pour vaincre les Tigres de Victoriaville 5-2, vendredi, au Colisée Desjardins.

La meilleure équipe de la LHJMQ n’a pas perdu en temps réglementaire à ses 16 dernières parties et elle détient six points d’avance sur leurs plus proches poursuivants, les Mooseheads de Halifax.

Thomas Ethier a enfilé l’aiguille à deux reprises alors qu’Alex Barré-Boulet et Alexandre Alain ont amassé un but et une aide chacun. Barré-Boulet, le meilleur buteur et pointeur du circuit, a atteint le plateau des 100 points pour une première fois en carrière. Joël Teasdale a fourni l’autre but aux vainqueurs.

En retard 4-0 au deuxième vingt, les Tigres ont vu Simon Lafrance et Vitalii Abramov réduire l’écart, mais ce ne fut pas suffisant.

La recrue de l’Armada Emile Samson a enregistré une 13e victoire cette saison grâce à une performance de 21 arrêts. Tristan Côté-Cazenave a été chassé après avoir donné quatre buts sur 20 lancers et en relève, Anthony Morrone a bloqué 11 des 12 tirs dirigés vers lui.

Wildcats 5 Mooseheads 12

Benoit-Olivier Groulx a obtenu cinq points, dont deux buts, et les Mooseheads de Halifax se sont payés un véritable festin contre les Wildcats de Moncton, l’emportant 12-5.

Filip Zadina a récolté deux buts et deux aides, Connor Moynihan et Otto Somppi ont amassé deux buts et une mention d’assistance alors que Jared McIsaac, Jake Ryczek et Raphaël Lavoie ont obtenu un but et deux mentions d’aide. Arnaud Durandeau a complété la marque pour les Mooseheads, qui ont gagné un deuxième match de suite.

Daniil Miromanov a ajouté trois assistances à son but et Casey Fox, Dylan Seitz, Nicholas Welsh et James Phelan ont aussi touché la cible pour les Wildcats, qui ont perdu leurs cinq dernières parties.

Alexis Gravel à 32 arrêts pour les Mooseheads, dans la victoire. Matthew Waite a alloué quatre buts sur neuf tirs et Mark Grametbauer a cédé huit fois sur 29 lancers, devant le filet des Wildcats.

Titan 1 Screaming Eagles 2 (Prol.)

Tyler Hylland a trouvé le fond du filet en prolongation et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 2-1.

Hylland a complété un jeu de Jordan Ty Fournier à 1:07 de la prolongation. Les deux joueurs avaient aussi conjugué leurs efforts en deuxième période, lors de la réussite de Fournier.

Jeffrey Truchon-Viel a été l’unique marqueur du Titan, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses cinq dernières sorties.

Le gardien des Screaming Eagles Kyle Jessiman a stoppé 30 rondelles dans la victoire. Du côté du Titan, Joseph Murdaca a réalisé 25 arrêts.

Islanders 2 Huskies 1

Hunter Drew a brisé l’égalité en troisième période et les Islanders de Charlottetown ont battu les Huskies de Rouyn-Noranda 2-1.

Drew a fait bouger les cordages à 5:45 du troisième engagement, lorsqu’il a accepté une remise de Keith Getson. Ce dernier a aussi ajouté un but pour les Islanders.

Peter Abbandonato a ouvert le pointage pour les Huskies, qui ont vu leur série de deux gains prendre fin.

Les deux gardiens ont été sollicités lors de cet affrontement, mais Matthew Welsh a repoussé 37 rondelles pour avoir le dessus sur Samuel Harvey, qui a effectué 35 arrêts.

Sea Dogs 2 Foreurs 3 (Prol.)

Ivan Kozlov a mis fin au débat dès la 29e seconde de la prolongation et les Foreurs de Val-d’Or ont évité le pire en défaisant les Sea Dogs de Saint-Jean 3-2.

Les Foreurs menaient 2-0 en fin de troisième, grâce aux buts d’Adam Cheezo et Nathan Hudgin, mais ils ont laissé filer leur avance quand Ostap Safin a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions en 77 secondes, dans les trois dernières minutes.

Les Foreurs ont mis fin à une séquence de huit revers alors que les Sea Dogs ont subi une troisième défaite consécutive.

La recrue Mathieu Marquis a cédé deux fois sur 37 tirs pour les Foreurs. Alex D’Orio a bien fait devant le filet des Sea Dogs, réalisant 33 arrêts dans une cause perdante.

Phoenix 5 Cataractes 4 (Prol.)

Marek Zachar a dénoué l’impasse à mi-chemin lors de la période supplémentaire et le Phoenix a eu le meilleur 5-4 contre les Cataractes de Shawinigan.

Le Phoenix a laissé filer des avances de 3-0 et 4-3, mais a signé une deuxième victoire de suite quand Zachar a marqué son 20e but de la saison. Luke Green, Mathieu Olivier, Samuel Poulin et Yaroslav Alexeyev ont aussi touché la cible.

Anthony Imbeault a trouvé le fond du filet à deux reprises pour les Cataractes, qui ont perdu une deuxième partie consécutive. Vasily Glotov et Alex Plamondon ont aussi inscrit un but.

Brendan Cregan a alloué quatre buts sur 29 tirs, mais il en a fait suffisamment pour permettre au Phoenix de gagner. Mathieu Bellemare a conclu la rencontre avec 28 arrêts.

Remparts 2 Voltigeurs 0

Antoine Samuel a repoussé 35 tirs pour récolter son troisième blanchissage de la saison et les Remparts de Québec ont blanchi les Voltigeurs de Drummondville 2-0.

Matthew Grouchy et Jesse Sutton n’ont pas perdu de temps en première période et ont procuré une avance de deux buts en enfilant l’aiguille à 1:57 d’intervalle au premier engagement.

Samuel a par la suite été étincelant, repoussant 12 rondelles en première période et 15 en période médiane, pour un total de 35 arrêts. Il s’agissait de son premier blanchissage dans l’uniforme des Diables Rouges.

Dans la défaite, Olivier Rodrigue a cédé à deux reprises en 21 lancers. Les hommes de Dominique Ducharme n’ont pas été en mesure de profiter des cinq avantages numériques offerts par les Remparts.

Saguenéens 0 Océanic 2

Anthony Gagnon a profité d’un avantage numérique pour inscrire le but gagnant alors qu’il restait 1:25 à écouler au deuxième engagement et l’Océanic de Rimouski a défait les Saguenéens de Chicoutimi 2-0.

Mathieu Nadeau a ouvert la marque pour l’Océanic en première période, sans l’aide de ses coéquipiers. Colten Ellis a stoppé 20 lancers pour obtenir son cinquième blanchissage de la présente campagne et a été parfait malgré les six désavantages numériques auxquels il a fait face.

Zachary Bouthillier a effectué 29 arrêts en 31 lancers pour les Saguenéens.

Drakkar 4 Olympiques 5

Shawn Boudrias a marqué deux buts et les Olympiques de Gatineau ont résisté à une poussée du Drakkar de Baie-Comeau pour finalement triompher 5-4.

En avance 5-2 en fin de troisième tiers, les Olympiques ont permis au Drakkar de s’approcher à 5-4 avant de fermer la porte. Metis Roelens a finalement hérité du but victorieux, inscrit en désavantage numérique, alors que Giordano Finoro et Olivier Plourde ont aussi enfilé l’aiguille.

Jordan Martel a enregistré les deux premiers buts du Drakkar, qui ne s’était pas incliné en temps réglementaire à ses deux dernières sorties. Shawn Element et Gabriel Fortier, dans un intervalle de 86 secondes, ont redonné espoir à leur formation.

Tristan Bérubé a stoppé 25 tirs dans la victoire alors que Francis Leclerc a subi la défaite après avoir bloqué 17 rondelles.