LAVAL, Qc — Travis Boyd a fait bouger les cordages à quatre reprises et les Bears de Hershey se sont moqués du Rocket de Laval en leur infligeant un revers de 6-3, vendredi soir, devant les partisans réunis à la Place Bell de Laval.

Liam O’Brien a inscrit deux buts lors de la première période et a fait mouche également en désavantage numérique au troisième engagement pour compléter la marque du côté des Bears (20-25-7). Riley Barber et Joe Whitney ont tous les deux récolté deux mentions d’aide.

Luc-Olivier Blain a obtenu un but et une aide pour le Rocket (19-25-8). Adam Cracknell et Antoine Waked ont respectivement secoué les cordages en deuxième période pour réduire l’écart 3-2.

Vitek Vanecek a repoussé 17 tirs pour les Bears, tandis que son vis-à-vis, Charlie Lindgren, a cédé à cinq reprises en 26 lancers.

Le Rocket, qui affiche un rendement de 3-6-1 lors de ses 10 derniers matchs, sera de retour en action samedi soir face Marlies de Toronto, meneurs au classement général.