GANGNEUNG, Corée, République de — Anna Shokhina a amassé deux buts et deux mentions d’assistance et les Athlètes olympiques de la Russie ont battu la Suisse 6-2, samedi, lors des quarts de finale du tournoi olympique de hockey féminin des Jeux de Pyeongchang.

Les Athlètes olympiques de la Russie se mesureront maintenant au Canada, quadruple champion olympique en titre, lors des demi-finales, qui se dérouleront lundi. Le Canada avait triomphé 5-0 contre cette même formation en lever de rideau.

La Suisse, qui a remporté la médaille de bronze à Sotchi en 2014, s’est présentée en quarts de finale sans avoir été battue lors du tournoi préliminaire et elle avait terminé au sommet du Groupe B, n’allouant que deux buts en trois parties.

Yelena Dergachyova a récolté un but et deux aides. Viktoria Kulishova, Liana Ganeyeva et Olga Sosina ont toutes les trois enfilé l’aiguille à une reprise.

Shokhina a trouvé le fond du filet en désavantage numérique alors qu’il ne restait qu’une seconde à écouler à un cinq-contre-trois suisse.

Alina Muller a créé l’égalité dès la 48e seconde du deuxième engagement et Lara Stalder a permis à la Suisse de prendre les devants 2-1 grâce à un but en avantage numérique.

Les athlètes russes ont cependant ouvert la machine par la suite, inscrivant cinq buts sans riposte pour assurer leur place dans la ronde des médailles.