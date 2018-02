GANGNEUNG, Corée, République de — Samuel Girard, de Fernand-et-Boileau, a accédé à la finale du 1000 mètres aux Jeux olympiques de Pyeongchang à la faveur d’une pénalité imposée à son coéquipier Charles Hamelin.

Girard, qui en est à ses premiers Jeux, tentait un dépassement à l’intérieur sur Hamelin dans un virage au même moment que le Sud-Coréen Yira Seo et il y a eu contact entre les trois. Les juges ont déterminé que Hamelin a coupé la voie aux deux autres.

Hamelin, qui participe à ses quatrièmes et derniers Jeux, ne pourra donc ajouter le titre olympique de 1000m à son palmarès, lui qui avait déjà obtenu l’or au 500m à Vancouver en 2010 et au 1500m à Sotchi en 2014.

Hamelin, âgé de 33 ans, avait fracassé le record olympique de la distance lors des préliminaires, mardi, avec un chrono de 1:23,407.

Il est donc encore à une médaille d’égaler la marque canadienne de Marc Gagnon et de François-Louis Tremblay en patinage courte piste, et à deux médailles de rejoindre Cindy Klassen et Clara Hughes en tant qu’athlètes le plus décorés de l’histoire du Canada aux Olympiques.

La finale sera présentée plus tard samedi.