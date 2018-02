PYEONGCHANG, Corée, République de — Marit Bjoergen a égalé le record de podiums à des Jeux olympiques d’hiver, aidant l’équipe féminine norvégienne de ski de fond à remporter le relais 4×5 km, samedi, à Pyeongchang.

La Suède s’est classée deuxième tandis que l’équipe des athlètes olympiques russes a fini au troisième rang.

Le quatuor canadien, formé de Cendrine Browne, Anne-Marie Comeau, Dahria Beatty et Emily Nishikawa, a terminé au 13e rang.

Bjoergen, âgée de 37 ans, totalise désormais 13 médailles, ce qui égale le record du biathlonien Ole Einar Bjoerndalen, lui aussi Norvégien.

Bjoerndalen, âgé de 44 ans, a participé à six Jeux olympiques mais il n’a pu obtenir sa sélection au sein de l’équipe cette année.

Bjoergen accusait un retard de 3,4 secondes avec les Norvégiennes en troisième position au moment d’effectuer le dernier relais. Mais elle s’est rapidement portée en tête et ne l’a jamais laissée, résistant à Stina Nilsson pour décrocher l’or.

Il lui reste deux autres épreuves à disputer aux Jeux de Pyeongchang.

C’est la troisième médaille de Bjoergen à ces jeux, mais sa première en or. Elle a également mérité l’argent et le bronze dans des épreuves individuelles.

L’excellente Norvégienne a maintenant sept médailles d’or olympique, une de moins que Bjoerndalen et Bjoern Daehlie qui se partagent le record de l’histoire des Jeux d’hiver.

Bjoergen peut devenir l’olympienne la plus décorée des Jeux d’hiver en gagnant une médaille dans l’une ou l’autre de ses deux dernières courses — le relais en sprint ou le 50 km départ de groupe.

Bjoergen, à 37 ans et 333 jours, est aussi devenue la deuxième championne olympique la plus âgée après Raisa Smetanina, qui avait 39 ans et 354 jours lorsqu’elle a décroché l’or en 1992.