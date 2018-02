GANGNEUNG, Corée, République de — La Canadienne Rachel Homan a signé une première victoire aux Jeux olympiques de Pyeongchang, samedi, l’emportant 11-3 devant l’Américaine Nina Roth, en curling féminin.

Homan avait grand besoin d’une victoire, ayant perdu ses trois premiers matches. Elle en est à ses premiers Jeux.

Son équipe d’Ottawa a inscrit trois points dès le premier bout, n’étant plus menacée par la suite.

Une pierre de Roth n’a rien touché au premier bout; quant à son dernier lancer, il est arrivé à court.

Homan a eu le champ libre pour un point au troisième bout, puis elle en a inscrit trois de plus au cinquième bout. Les poignées de mains ont suivi après une récolte de quatre points au septième bout.

Hésitantes la veille, battues de façon très surprenante par les Danoises, Homan, Emma Miskew, Joanne Courtney et Lisa Weagle avaient retrouvé leurs moyens samedi, à tous les niveaux. Homan a montré le dynamisme, la précision et la confiance qu’on lui connaît.

Le Canada aura comme prochaine rivales les Suisses menées par Silvana Tirinzoni, dimanche.

Il y aura des matches préliminaires jusqu’à mercredi en vue de la ronde des médailles, le week-end prochain.

