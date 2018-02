CAP-BRETON, N.-É. — Olivier Galipeau a inscrit son deuxième but du match, et son 23e de la saison, après 42 secondes de jeu en prolongation et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton par le score de 5-4 dans l’un des quatre matchs au programme de la Ligue de hockey junior majeur du Québec samedi.

Avec ce 34e gain, le Titan totalise 77 points, deux de moins que les Mooseheads d’Halifax, les meneurs de la section Maritimes. Les Mooseheads ont joué 56 matchs, un de moins que le Titan.

Le but vainqueur a été inscrit en avantage numérique, à la suite d’une punition à Ross MacDougall pour avoir fait trébucher à 19:23.

Cole Rafuse a également marqué deux buts, ses septième et huitième, l’autre étant l’oeuvre de Liam Murphy.

Quatre joueurs différents ont touché la cible pour les Screaming Eagles, soit Phélix Martineau, Brooklyn Kalmikov, Mathias Laferrière et Noah Laaouan.

Le but de Laaouan, son deuxième cette saison, a été marqué avec 2:56 à écouler au temps réglementaire et a forcé la prolongation.

Malgré la défaite, les Screaming Eagles passent au 11e rang, devant le Phoenix de Sherbrooke. Les deux formations totalisent 59 points, mais la formation des Maritimes a joué une partie de moins.

Sea Dogs 3 Huskies 5

À Rouyn-Noranda, Peter Abbandonato a obtenu trois mentions d’aide et il a été le principal artisan d’une victoire de 5-3 des Huskies contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les Huskies ont totalement dominé le match, triplant leurs rivaux au chapitre des tirs aux buts avec 60 contre 20. Malgré cela, les Huskies en ont été quittes pour une petite frousse lorsque Ben Reid, Robbie Burt et Ostap Safin ont marqué dans un intervalle de 74 secondes, pour réduire à 4-3 l’avance des Huskies.

Mais seulement 55 secondes après le troisième but des Sea Dogs, Abbandonato a obtenu sa troisième mention d’aide sur le filet d’assurance, marqué par Justin Bergeron.

Mathieu Boucher, Samuel Naud, Tommy Beaudoin et Alexis Arsenault ont réussi les autres buts des Huskies.

Drakkar 7 Cataractes 2

À Shawinigan, le Drakkar de Baie-Comeau a marqué cinq buts sans riposte en deuxième moitié de première période, chemin faisant vers une convaincante victoire de 7-2 face aux Cataractes.

Après que Jérémy Martin eut donné l’avance aux Cataractes à 6:04, Shawn Élément a amorcé l’explosion avec son cinquième de la saison à 10:10.

Christopher Benoit a rompu l’égalité sur un tir de pénalité à 14:27 et Gabriel Fortier a ajouté son 19e de la saison, seulement 16 secondes plus tard.

Bradley Lalonde, à 17:10, et Édouard St-Laurent, à 19:59, ont complété la pétarade.

Lalonde et Luke Kirwan ont ajouté à l’avance du Drakkar grâce à deux buts marqués dans un intervalle de 37 secondes, tard en deuxième période.

Anthony Imbeault a réussi le deuxième but des Cataractes, lors d’un avantage numérique, au milieu du troisième vingt.

Islanders 4 Foreurs 3 (Prol.)

À Val-d’Or, Pierre-Olivier Joseph a marqué son 11e de la saison à 2:28 de la période de prolongation pour donner aux Islanders de Charlottetown une victoire de 4-3 contre les Foreurs.

Sullivan Sparkes, Brett Budgell et Pascal Aquin ont obtenu les autres buts des Islanders.

Dans la défaite, Nathan Hudgin a touché la cible deux fois. Maxim Mizyurin a complété.