PITTSBURGH — Olli Maatta a rompu l’égalité en troisième période pour guider les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 5-3 contre les Maple Leafs de Toronto samedi soir.

Maatta a porté le score 4-3 à 7:56 de la troisième période grâce à un tir frappé qui a déjoué le gardien Frederik Andersen du côté du bâton.

Evgeni Malkin a contribué à ce gain en inscrivant un but et deux mentions d’aide. Ce faisant, il est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Penguins, et le sixième ayant vu le jour en Russie, a atteindre le plateau des 900 points en carrière.

Malkin totalise 19 buts et 33 points à ses 20 dernières rencontres.

Bryan Rust, Zach Aston-Reese et Carl Hagelin ont également marqué pour les Penguins qui ont gagné leurs 11 dernières parties devant leurs partisans.

La séquence victorieuse des Penguins à domicile est leur plus longue depuis les 13 matchs gagnés lors de la saison 2013-2014, leur record d’équipe.

Matt Murray a mérité la victoire après avoir repoussé 29 tirs.

Il a cédé devant Patrick Marleau, Connor Brown et Tyler Bozak.

Anderson a réalisé 34 arrêts.