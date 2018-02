LAS VEGAS — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir au T-Mobile Arena entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas.

Une punition coûteuse de Mete

Le Canadien connaît une saison difficile en désavantage numérique et les Golden Knights ont profité de leur première occasion, tôt en première période, pour ouvrir la marque. Pendant que Victor Mete était assis au cachot, William Karlsson a gagné une mise en jeu à la droite d’Antti Niemi et réussi à remettre la rondelle à la pointe gauche, au défenseur Nate Schmidt. Ce dernier a glissé le disque à sa droite où se trouvait Reilly Smith. Du haut du cercle de mise en jeu, Smith a décoché un puissant tir sur réception qui s’est logé dans la partie supérieure gauche pour son 18e de la saison.

Fin de la soirée de travail de Niemi

Plutôt solide depuis son arrivée à Montréal, le gardien Antti Niemi a connu sa pire soirée dans l’uniforme du Canadien. Il n’y avait pas encore dix minutes d’écoulées au premier vingt quand le Finlandais a été rappelé au banc par l’entraîneur-chef Claude Julien. Après avoir mal paru sur le but de Charles Hudon, Brad Hunt a brisé l’égalité de 1-1 à 6:50, grâce à un tir de la pointe gauche que Niemi n’a jamais vraiment vu alors qu’il avait la vue voilée par Tomas Nosek et possiblement son défenseur Karl Alzner. Presque exactement trois minutes plus tard, soit à 9:51, Nosek a ajouté son cinquième de la saison grâce à un tir des poignets décoché du cercle droit de mise en jeu, à la suite d’une belle passe d’Erik Haula.

Scherbak ramène le Canadien dans le match

Nikita Scherbak a complété un segment de neuf minutes fort prolifique d’un côté comme de l’autre mais surtout, il a affiché des habiletés naturelles qui pourraient en faire un favori de la foule à Montréal dans les années à venir. Oublié sur le flanc droit, Scherbak a d’abord capté habilement une passe d’Alex Galchenyuk avant de se présenter devant le gardien Marc-André Fleury. Scherbak a contourné Fleury, qui s’est retrouvé étendu de tout son long sur la patinoire, et a réussi à ramener la rondelle vers le devant du filet avant de la glisser derrière la ligne rouge pour son premier de la saison et son deuxième en carrière.

Ryan Carpenter continue sur sa lancée

Les Golden Knights semblent avoir eu la main heureuse en décembre. Ryan Carpenter, acquis via le ballottage des Sharks de San Jose, a inscrit son cinquième de la saison — tous avec les Golden Knights et tous en février, à 3:07 de la deuxième période lorsqu’il a sauté sur une rondelle laissée libre dans l’enclave. Ce but permettait aux Golden Knights de se bâtir un coussin de deux buts.

Encore deux buts en moins d’une minute

Les Golden Knights se sont ajoutés à la longue liste d’équipes ayant marqué deux buts en moins d’une minute contre le Canadien depuis le début de la saison. Seulement 39 secondes après le but de Carpenter, Reilly Smith a marqué son deuxième du match. Il a d’abord fait dévier un tir du défenseur Deryk Engelland, puis a récupéré la rondelle libre et l’a glissée du revers dans une cage déserte derrière un Carey Price qui n’y pouvait rien.