CHICAGO — Jonathan Toews a récolté un but et deux mentions d’assistance et les Blackhawks de Chicago ont servi une correction de 7-1 aux Capitals de Washington, samedi soir, mettant un terme à une séquence de huit revers.

Patrick Kane, Brandon Saad et Ryan Hartman ont tous les trois amassé un but et une aide pour les Blackhawks, qui ont signé une première victoire depuis le 30 janvier, contre les Predators de Nashville.

Nick Schmaltz, Artem Anisimov et la recrue Alex DeBrincat ont aussi touché la cible une fois pour joindre la fête offensivement. Les Blackhawks ont au passage mis fin à une série de sept défaites à domicile.

Tom Wilson a été l’unique marqueur des Capitals, qui ont vu leur avance au sommet de la section Métropolitaine fondre à un point. Les Penguins de Pittsburgh, qui ont battu les Maple Leafs de Toronto 5-3 samedi, occupent le deuxième rang.

Le gardien des Blackhawks Anton Forsberg a stoppé 19 tirs dans la victoire. Kane a profité de cette dégelée pour enregistrer une 500e mention d’aide en carrière dans la LNH.

Braden Holtby a alloué six buts sur 33 lancers en deux périodes. Philipp Grubauer est venu en relève pour amorcer le troisième engagement et il a cédé une fois sur 11 tirs devant la cage des Capitals.

L’entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, a dirigé son 1500e match dans la LNH. Il a rejoint quatre autres entraîneurs à avoir atteint ce plateau, dont Joel Quenneville, qui dirige les Blackhawks.