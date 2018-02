TORONTO — Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, accédera au top 10 dans le prochain classement du double de la WTA, où elle sera huitième.

La jeune femme de 25 ans est la quatrième Canadienne à réussir l’exploit d’un top 10 après Eugenie Bouchard (5e en simple), Carling Bassett-Seguso (8e en simple) et Jill Hetherington (6e en double).

«La progression de Gabriela a été incroyable au cours des dernières années, a dit Sylvain Bruneau, entraîneur national du programme féminin et capitaine en Fed Cup. Elle réalise des exploits peu communs tels que sa participation aux Finales de la WTA (l’an dernier) et ses deux titres de Grand Chelem en double mixte.

«Depuis le début de cette nouvelle saison, elle prouve qu’elle est l’une des meilleures joueuses de double au monde.»

Dabrowski compte sept trophées de la WTA en double incluant celui de Doha, mérité dimanche. L’Ontarienne et la Lettonne Jelena Ostapenko ont gagné 6-3 et 6-3 devant l’Espagnole Maria Jose Martinez Sanchez et la Slovaque Andreja Klepac.

Dabrowski a été couronnée championne du double mixte à Roland-Garros l’an dernier puis aux Internationaux d’Australie, il y a quelques semaines.