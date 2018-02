FORT MYERS, Fla. — Les Red Sox de Boston ont consenti un contrat d’un an au joueur de champ intérieur Eduardo Nunez.

L’organisation a annoncé la nouvelle dimanche, une journée avant de tenir leur première session d’entraînement avec tous les joueurs de l’équipe. Nunez agira comme une valeur sûre au sein de la formation et sera en mesure de remplacer Dustin Pedroia au deuxième but le temps que celui-ci se remette de sa chirurgie au genou.

Six millions $ du contrat lui sont garantis, et selon certains renseignements, ce montant comporterait 2 millions pour une clause de rachat. Nunez pourra également se prévaloir d’une option d’une valeur de quatre millions $ pour la saison 2019.

Âgé de 30 ans, il a maintenu une moyenne au bâton de ,313, claquant 12 circuits et produisant 58 points, en 114 matchs avec les Giants de San Francisco et les Red Sox. Après avoir été aquis par les Red Sox lors d’une transaction en juillet, Nunez a amorcé 25 des 38 rencontres au deuixième but.