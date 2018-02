NAPLES, Fla. — Joe Durant a réalisé des oiselets à ses deux derniers trous, en route vers une ronde de 67 (moins-5), pour mettre la main sur le titre de la Classique Chbb du circuit des Champions de la PGA, dimanche.

Cette ronde finale lui a permis de prendre une avance de quatre coups sur Steve Stricker, David Toms, Lee Janzen, Billy Mayfair et Tim Petrovic.

À égalité avec Durant alors qu’il ne restait que deux trous à disputer, Stricker a pris un coup de retard lorsque Durant a réussi un oiselet au 17e trou, une normale cinq. Au dernier trou, Stricker a envoyé sa balle dans l’eau et a commis un double boguey.

Durant, âgé de 53 ans, a terminé avec un pointage cumulatif de moins-19. Il a empoché 240 000 US$ pour sa troisième victoire sur le circuit des 50 ans et plus après avoir remporté quatre titres sur le circuit de la PGA.

Stricker a joué une ronde finale de 70. Il disputait son premier tournoi cette année parmi les Champions, après avoir participé à six tournois l’an dernier.

Stephen Ames, le seul Canadien en lice, s’est hissé au 15e rang avec une ronde finale de 70.