BOISBRIAND, Qc — Pier-Olivier Lacombe a enfilé l’aiguille alors qu’il restait 42 secondes à écouler à la période de prolongation pour propulser les Olympiques de Gatineau vers un gain de 4-3 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche.

Les visiteurs ont profité d’une pénalité imposée à l’Armada pour avoir eu trop d’hommes sur la patinoire en prolongation pour enfiler le but de la victoire.

Alex Breton, Chris McQuaid et Metis Roelens ont touché la cible en temps réglementaire pour les Olympiques, qui ont prolongé à huit leur séquence de matchs avec au moins un point. Tristan Bérubé a effectué 22 arrêts.

Pascal Corbeil a récolté un but et deux mentions d’aide, tandis que Anthony Poulin et Joel Teasdale ont complété la marque, alors qu’Emile Samson a repoussé 20 lancers.

Récoltant une mention d’aide sur le but de Poulin en période médiane, Alex Barré-Boulet a rejoint Danick Martel en tant que joueur ayant récolté le plus de points en une saison avec la franchise, soit 102 points.

Océanic 8 Wildcats 3

Alexis Lafrenière a récolté deux buts et une mention d’aide et l’Océanic de Rimouski a infligé un cuisant revers aux Wildcats de Moncton, l’emportant 8-3.

Anthony Gagnon a secoué deux fois les cordages, tandis que Jason Imbeault, Charles-Édouard d’Astous et Dmitry Zavgorodniy ont tous les trois enfilé un but et une mention d’assistance pour l’Océanic, qui a enchaîné une cinquième victoire d’affilée.

Les hommes de Serge Beausoleil ont profité de trois opportunités en première période pour se forger une importante avance de quatre buts tôt en deuxième période.

Adam Capannelli, Jakob Pelletier et Dylan Seitz ont trouvé le fond du filet du côté des locaux.

Colten Ellis a bloqué 26 des 29 rondelles dirigées vers lui, tandis que son vis-à-vis, Matthew Waite a bloqué 26 tirs.

Drakkar 3 Phoenix 6

Nicolas Poulin et Samuel Poulin ont fait mouche dans un filet désert à deux reprises lors de la dernière minute de jeu pour permettre au Phoenix de Sherbrooke d’assurer leur victoire de 6-3 aux dépens du Drakkar de Baie-Comeau.

Félix Robert, Mathieu Olivier, Luke Green et Evan MacKinnon ont permis au Phoenix de prendre les devants 4-1 en milieu de troisième période, mais le Drakkar n’avait pas dit son dernier mot.

D’Artagnan Joly et Nathan Légaré ont enfilé l’aiguille à 1:14 d’intervalle en fin de troisième période pour réduire l’écart 4-3. Gabriel Fortier était l’auteur du premier but, en avantage numérique. Justin Blanchette a stoppé 41 lancers.

Marek Zachar et Olivier Crête-Blezile ont respectivement récolté trois et deux mentions d’aide pour le Phoenix. Brendan Cregan a repoussé 26 des 29 tirs dirigés vers lui dans la victoire.

Remparts 4 Saguenéens 2

Matthew Boucher a fait bouger les cordages à deux reprises, en plus de récolter une mention d’aide, et les Remparts de Québec ont défait les Saguenéens de Chicoutimi 4-2.

Les Remparts ont inscrit trois buts en première période pour se forger une avance de 3-1. Louis Filip-Côté et Pascal Laberge ont fait mouche en première période.

Liam Stevens et Mathieu Desgagnés ont déjoué à deux reprises Derek Baribeau, qui a fait face à 24 lancers.

Dans la défaite, Alexis Shank a quant à lui repoussé 26 des 29 tirs dirigés vers lui.

Voltigeurs 4 Tigres 5

Vitalii Abramov a complété un tour du chapeau pour propulser les Tigres de Victoriaville vers une victoire de 5-4 devant les Voltigeurs de Drummondville.

Il s’agit d’une quatrième défaite en temps réglementaire pour les Voltigeurs lors de leurs 10 dernières rencontres (5-4-1).

En plus de sonner la charge lors des deux premières périodes, Abramov a marqué le but gagnant à mi-chemin en troisième période. Il s’agissait de son deuxième tour du chapeau de la saison.

Maxime Comtois a également mérité deux buts pour compléter la marque du côté des Tigres. Étienne Montpetit a quant à lui bloqué 31 rondelles.

Morgan Adams-Moisan a trouvé le fond du filet à deux reprises, tandis que Connor Bramwell et Pavel Koltygin ont aussi touché la cible. Olivier Rodrigue a effectué 22 arrêts.