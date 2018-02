WINNIPEG — Kyle Connor a enfilé l’aiguille à deux reprises, Mathieu Perreault a amassé un but et deux aides et les Jets de Winnipeg ont signé un troisième gain de suite grâce à une convaincante victoire de 7-2 contre les Panthers de Floride, dimanche soir.

Nikolaj Ehlers, Mark Scheifele, Bryan Little et Patrik Laine ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Jets, qui termineront mardi leur séjour de 10 parties à domicile (6-2-1).

Blake Wheeler et Tyler Myers ont tous deux mis la table pour trois réussites des Jets, qui se sont hissés au premier rang de la section Centrale. Connor Hellebuyck a bloqué 25 rondelles.

Wheeler a porté à cinq sa séquence de matchs avec au moins un point. Il a obtenu 13 points à ses neuf dernières sorties. Scheifele a récolté trois buts et cinq mentions d’assistance lors de sa série de quatre parties avec au moins un point.

Denis Malgin et Aleksander Barkov ont marqué en avantage numérique pour les Panthers, qui ont vu leur série de trois victoires prendre fin.

James Reimer a repoussé 27 tirs entre les poteaux des Panthers.