GANGNEUNG, Corée, République de — Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont battu leur propre record mondial lors de leur programme court en danse sur glace et ils ont maintenant les yeux rivés sur la plus haute marche du podium aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

S’exécutant sur les chansons très connues «Sympathy for the Devil», «Hotel California» et «Oye Como Va», les triples champions du monde ont obtenu un pointage de 83,67, lundi, pour s’emparer du premier rang.

Cette note leur a permis de battre leur score de 82,68, établi en octobre aux Internationaux Patinage Canada.

Les rivaux de Virtue et Moir, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ont pris le deuxième échelon en vertu d’un pointage de 81,93.

Le programme long aura lieu mardi.

Deux autres duos canadiens se sont également qualifiés pour le programme long. Andrew Poje et Kaitlyn Weaver (74,33) se sont hissés en huitième position alors que Piper Gilles et Paul Poirer (69,60) suivent en neuvième place.