PYEONGCHANG, Corée, République de — Tessa Virtue et Scott Moir sont en excellente position pour conclure leur carrière olympique avec des médailles d’or autour du cou aux Jeux de Pyeongchang.

Les triples champions du monde et partenaires en danse sur glace depuis deux décennies ont obtenu 83,67 points pour leur danse courte, lundi, exécutée sur les airs très connus de «Sympathy for the Devil», «Hotel California» et «Oye Como Va». Ce total leur a permis d’améliorer leur propre record mondial de 82,68 établi à Skate Canada en octobre.

«C’est quelque chose dont nous sommes vraiment fiers, a déclaré Moir. C’est l’objectif de chaque athlète ici de faire de son mieux. Et d’y parvenir à ce stade, nous en sommes vraiment très fiers. Nous savons que notre travail n’est pas terminé. La partie la plus importante est demain (lundi soir au Québec) et nous devons nous en tenir à notre plan.»

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, leurs principaux rivaux, sont deuxièmes avec 81,93 points.

Virtue, âgée de 28 ans, et Moir, 30 ans, ont remporté la médaille d’or à Vancouver en 2010. Mais ils ont terminé deuxième derrière les Américains Meryl Davis et Charlie White quatre ans plus tard à Sotchi, pris ensuite deux années sabbatiques avant d’effectuer un retour à la compétition avec l’objectif de reconquérir l’or.

Virtue et Moir, qui prendront leur retraite après les jeux, étaient invaincus depuis leur retour quand Papadakis et Cizeron les ont devancés lors de la Finale du circuit Grand Prix en décembre.

Les deux autres duos canadiens se sont également qualifiés pour la danse libre. Andrew Poje et Kaitlyn Weaver occupent le sixième rang (74,33) tandis que Piper Gilles et Paul Poirier sont neuvièmes (69,60).

La skieuse Cassie Sharpe a pour sa part pris un départ prometteur dans la compétition de demi-lune dames, terminant au premier rang de la qualification.

Sharpe, de Comox, en Colombie-Britannique, a obtenu 93,40 points à sa deuxième descente après avoir reçu 93,00 à sa première.

«À ma première manche, je voulais vraiment atterrir, c’est le plus important pour ma confiance, a déclaré Sharpe. Si je n’atterris pas ma première manche, j’ai du mal à m’en remettre. Je voulais vraiment l’atterrir, et ensuite je me suis dit ‘OK, je veux finir première parce que je veux m’élancer la dernière en finale.»

Rosaling Groenewoud, de Calgary, s’est elle aussi qualifiée pour la finale grâce à ses 73,20 points. Elle a fini 11e.

En big air chez les dames, Laurie Blouin, de Stoneham, a pris le quatrième rang de la ronde de qualifications. Elle a récolté 92,25 points pour son ‘cab double underflip’ en deuxième manche.

«J’ai exécuté l’un de mes plus gros sauts dont je suis certaine pour m’assurer de me qualifier pour la finale, a déclaré Blouin. Pour la finale, j’ai un autre gros saut, je vais donc devoir travailler fort à l’entraînement.»

Blouin a subi une blessure à la tête lors d’une chute à l’entraînement en vue de l’épreuve de slopestyle, le 9 février, mais elle a néanmoins remporté une médaille d’argent dans cette épreuve.

La Britanno-Colombienne Spencer O’Brien s’est classée 11e après avoir obtenu 76,75 points à son deuxième essai. Les 12 premières accèdent à la finale de vendredi.

Au curling, la séquence de défaites de Kevin Koe s’est poursuivie. Le capitaine de Calgary a encaissé un troisième revers d’affilée, une décision de 9-7 face aux États-Unis en bouts supplémentaires.

Le Canada a désormais un dossier de 4-3, mais Koe demeure en position d’accéder à la ronde éliminatoire. Il est ex aequo au troisième rang avec la Grande-Bretagne.

Les quatre meilleures formations accèdent aux demi-finales.

Du côté féminin, Rachel Homan a ramené l’équipe canadienne dans la course pour une place dans la ronde des médailles grâce à une victoire de 8-3 aux dépens du Japon.

Plus tard lundi, le Canada affronte la Russie en demi-finale du tournoi de hockey féminin.