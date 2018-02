GANGNEUNG, Corée, République de — La formation canadienne féminine de poursuite par équipes en patinage de vitesse longue piste a franchi les quarts de finale, lundi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Ivanie Blondin, d’Ottawa, Josie Morrison, de Kamloops en Colombie-Britannique, et Isabelle Weidemann, d’Ottawa, ont signé le troisième chrono de la soirée à l’Ovale de Gangneung. Elles ont complété les six tours en deux minutes et 59,03 secondes.

Les Néerlandaises ont survolé la compétition en fracassant un record olympique grâce à un chrono de 2:55,61. Les Japonaises (2:56,08) et les Américaines (2:59,75) ont également atteint le prochain tour.

Les demi-finales et les finales seront présentées mercredi. Lors des demi-finales, les Canadiennes seront opposées aux Japonaises, et les Néerlandaises aux Américaines.

Plus tard lundi, Gilmore Junio, de Calgary, Laurent Dubreuil, de Lévis, et Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, participent à l’épreuve du 500 mètres.