PYEONGCHANG, Corée, République de — Les États-Unis disputeront la médaille d’or au hockey féminin pour la troisième fois d’affilée aux Jeux olympiques.

Les Américaines sont de retour en finale grâce à leur victoire de 5-0 aux dépens de la Finlande, lundi, en demi-finales.

Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont amélioré leur propre record lors de leur programme court en danse sur glace pour prendre une option sur la médaille d’or en patinage artistique. Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, leurs grands rivaux, ont surmonté une mésaventure lorsque l’agrafe de l’encolure du costume de la Française s’est détachée.

Le couple a fait bonne figure dans ces circonstances difficiles, obtenant une note de 81,93, ce qui lui permet d’occuper le deuxième rang derrière Virtue et Moir (83,67).

«C’est arrivé dans les premières secondes du programme. Je me suis dit que je n’avais pas le choix, qu’il fallait continuer, et c’est ce qu’on a fait, a raconté Papadakis, au bord des larmes en conférence de presse. C’est frustrant de perdre quelques points juste à cause d’un problème de costume, ce n’est pas une chose à laquelle on se prépare à l’entraînement, mais je suis fière qu’on ait réussi à faire le programme de cette manière avec cette difficulté.»

La danse libre sera présentée lundi soir.

Au hockey féminin, les États-Unis tenteront de gagner leur première d’or olympique depuis 1998. Le Canada a gagné les quatre derniers titres olympiques.

«C’est honnêtement un rêve devenu réalité, a déclaré l’attaquante américaine Hilary Knight. C’est la plus grande scène au monde. C’est le match que vous voulez disputer. C’est le match dont nous avons rêvé et c’est énorme d’avoir une autre occasion d’être en finale.»

Dani Cameranesi a marqué deux buts et ajouté une mention d’aide pour permettre aux Américaines d’inscrire leur plus importante victoire contre la Finlande.

Knight est l’une des six joueuses de la formation américaine qui en sont à leur troisième occasion de gagner l’or olympique. Les autres sont la capitaine Meghan Duggan, Gigi Marvin, Kacey Bellamy et les soeurs Monique Lamoureux-Morando and Jocelyne Lamoureux-Davidson.

«Nous sommes très heureuses d’être de nouveau dans cette position, a déclaré Lamoureux-Davidson. Nous avons travaillé pendant quatre ans pour nous retrouver en position de gagner une médaille d’or et nous allons en profiter un peu. Mais nous savons que ce n’est pas pour ça que nous sommes ici. Nous serons prêtes pour cette confrontation au sommet dans quelques jours.»

Controverse

Le contrôle de dopage positif du médaillé de bronze en curling Alexander Krushelnitsky pourrait par ailleurs empêcher la Russie d’être réintégrée avant la fin des Jeux d’hiver.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé, lundi, dans un communiqué qu’il avait «entamé une procédure impliquant» Krushelnitsky, qui a terminé troisième en double mixte avec son épouse, Anastasia Bryzgalova.

Le porte-parole du CIO, Mark Adams, a reconnu qu’un contrôle positif pourrait empêcher l’équipe russe bannie de défiler sous son drapeau national lors de la cérémonie de clôture.

Les athlètes russes participent à ces Jeux olympiques sous la dénomination d’«athlètes olympiques de Russie». Le CIO a en effet suspendu le comité olympique russe l’année dernière dans la foulée du vaste programme de dopage institutionnalisé aux Jeux de Sotchi en 2014, mais a permis à 168 athlètes de concourir sous des uniformes neutres et sans le drapeau national russe.

La spectaculaire épreuve de big air en surf des neiges chez les dames a fait ses débuts olympiques.

Les planchistes ont tiré profit du beau temps pour faire le spectacle. Les conditions offraient tout un contraste avec celles qui ont prévalu lors de l’épreuve de slopestyle plus tôt lors des jeux.

«Tout le monde s’est montré à son mieux, a confié l’Autrichienne Anna Gasser, qui s’est imposée en qualifications et elle sera la dernière à s’exécuter en finale, vendredi. Et c’est ce dont nous avions toutes besoin après le slopestyle. C’est une bonne journée pour le surf des neiges féminin.»