MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont ajouté lundi le secondeur Kyle Knox, le botteur Quinn van Gylswyk, ainsi que le demi à l’attaque Shaquille Murray-Lawrence à leur formation.

Knox, six pieds un, 220 livres, a passé les deux dernièrs campagnes avec les Blue Bombers de Winnipeg. L’athlète de 29 ans a récolté 33 plaqués en 17 rencontres en 2017, dont huit matchs comme partant. L’Américain de Los Angeles a ajouté huit plaqués sur les unités spéciales à son total, ainsi que deux sacs en plus de rabattre deux passes.

Avant de se joindre aux Bombers, il a disputé 16 rencontres dans la NFL avec les Jaguars de Jacksonville et les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Van Gylswyk a été repêché en troisième ronde (26e au total) par les Roughriders de la Saskatchewan lors du repêchage de 2016 suite à une brillante carrière universitaire avec les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique. Le botteur de 26 ans de six pieds deux, 192 livres, a disputé un match en 2016 au cours duquel il a réussi un placement de 54 verges en plus d’effectuer les bottés d’envoi. L’athlète de Victoria a terminé sa carrière universitaire sur une note plus que positive, alors qu’il a aidé les Thunderbirds à vaincre les Carabins de l’Université de Montréal par la marque de 26-23 lors de la Coupe Vanier. Il a réussi quatre placements lors de la rencontre, dont celui de la victoire sur le dernier jeu du match.

Finalement, Murray-Lawrence, cinq pieds huit, 202 livres, a disputé les trois dernières saisons avec les Lions de la Colombie-Britannique, portant le ballon 47 fois pour des gains de 148 verges et trois touchés en 39 rencontres. Il a également réussi 13 attrapés pour des gains de 73 verges.

Le footballeur de 26 ans a aussi retourné 60 bottés d’envoi sur 1288 verges.