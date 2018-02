NEW YORK — Le centre Nico Hischier des Devils, le gardien Antti Raanta des Coyotes et le centre Mark Scheifele des Jets ont été nommés les joueurs étoiles de la semaine dernière dans la LNH, lundi.

Hischier a marqué dans chacun des quatre matches des Devils, aidant les siens à s’imposer à chaque fois. Il a ajouté trois passes, terminant la semaine avec sept points. Le Suisse de 19 ans est la première recrue des Devils avec un but dans quatre matches d’affilée depuis Greg Adams, en 1984-85.

Premier choix au total lors du repêchage de 2017, Hischier a disputé les 59 matches du New Jersey cette saison, récoltant 13 buts et 39 points.

Raanta a bloqué 123 tirs sur 126 incluant un jeu blanc, montrant une fiche de 3-0-0 et une moyenne de 0,90. L’Arizona a gagné quatre matches consécutifs, la meilleure séquence des Coyotes depuis un passage identique en janvier 2016.

Samedi, Raanta a fait 40 arrêts et les Coyotes ont battu Edmonton 1-0, procurant au Finlandais de 28 ans un neuvième blanchissage en carrière. Sa fiche cette saison est 12-14-6, avec une moyenne de 2,45.

Scheifele a inscrit trois buts et sept points en trois matches, tous conclus en faveur des Jets. Les meneurs de la Centrale ont gagné 4-3, 6-1 et 7-2.

Mardi dernier, il a créé l’égalité en désavantage numérique, à 19:45 au troisième vingt, contre Washington. En prolongation, il a été complice du but vainqueur de Tyler Myers, les Jets battant les Capitals 4-3. L’Ontarien de 24 ans a raté 16 matches à cause d’une blessure, mais il se distingue avec 18 buts et 46 points.