HALIFAX — Raphaël Lavoie a inscrit son deuxième but du match à mi-chemin en prolongation et les Mooseheads de Halifax ont vaincu l’Océnaic de Rimouski 6-5, lundi.

Positionné dans l’enclave, Lavoie a poussé la rondelle dans le filet pour marquer sont 25e but de la campagne. Le joueur de 17 ans a complété la rencontre avec deux buts et une mention d’assistance.

Les Mooseheads, qui ont signé un troisième gain consécutif, ont toutefois eu chaud après avoir pris une avance de 5-1 en première période. L’Océanic est venu de l’arrière petit à petit et la jeune sensation de 16 ans Alexis Lafrenière a créé l’égalité alors qu’il restait moins de quatre minutes à écouler au troisième engagement.

La troupe de Serge Beausoleil n’a toutefois pas été en mesure de remporter une sixième partie de suite. Malgré tout, elle n’a pas perdu en temps réglementaire depuis le 4 février.

Filip Zadina a enfilé l’aiguille deux fois tandis que Benoit-Olivier Groulx et Connor Moynihan ont ajouté une réussite chacun pour les Mooseheads. Arnaud Durandeau a mis la table pour trois filets des siens.

Lafrenière a touché la cible à deux reprises, portant son total à 37, soit deux de moins que le meneur chez les recrues de la LHJMQ: Zadina. Les deux joueurs sont à égalité chez les recrues au chapitre des points (69).

Anthony D’Amours, Anthony Gagnon et Mathieu Bizier ont aussi marqué pour l’Océanic.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Alexis Gravel a alloué cinq buts pour un deuxième départ consécutif, mais il a tout de même enregistré la victoire grâce à 33 arrêts.

Le gardien recrue de l’Océanic Colten Ellis a amorcé l’affrontement et il a été chassé après avoir donné trois buts sur quatre lancers en 5:26 de jeu. Il est toutefois revenu devant le filet pour la troisième période et la prolongation, concédant le but victorieux. Entre les apparitions de son coéquipier, Carmine-Anthony Pagliarulo a stoppé 14 des 16 tirs dirigés vers lui.