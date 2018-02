PYEONGCHANG, Corée, République de — Le couple chéri des Canadiens, Tessa Virtue et Scott Moir, ont mis le point final à leur carrière olympique de la plus belle façon qui soit.

Dans ce qui a probablement été leur dernière compétition, Virtue et Moir ont remporté une médaille d’or aux Jeux de Pyeongchang après avoir obtenu 122,40 points pour leur programme libre, mardi, pour un total de 206,07. Ils avaient également remporté l’or dans l’épreuve par équipes plus tôt à ces jeux.

Les amateurs présents au Palais de glace de Gangneung ont réagi bruyamment pendant le programme sensuel de Virtue et Moir au son de la musique du film «Moulin Rouge» et les patineurs étaient tous souriants lorsqu’ils ont salué la foule sans doute pour la dernière fois de leur carrière.

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont établi un nouveau record du monde en récoltant un score de 123,35 pour leur programme libre et leur total de 205,28 points leur a procuré la médaille d’argent.

«Incroyable, a déclaré Virtue. C’était un moment spécial de patiner les derniers. C’était un dernier groupe très relevé, il y avait beaucoup de pression, mais je suis tellement contente de la performance que nous avons offert.»

Les frères et soeurs américains Maia et Alex Shibutani ont devancé leurs compatriotes Madison Hubbell et Zachary Donohue, remportant la médaille de bronze grâce à un total de 192,59.

Virtue et Moir, qui ont déjà dit qu’ils prendraient leur retraite après les jeux, avaient également gagné l’or aux Olympiques de Vancouver en 2010 mais ils s’étaient contentés de l’argent quatre ans plus tard à Sotchi.

Kaitlyn Weaver, de Toronto, et Andrew Poje, de Waterloo, en Ontario, ont terminé à la septième position (181,98) alors que Piper Gilles, de Toronto, et Paul Poirier, d’Unionville, en Ontario, ont suivi à la huitième place (176,91).

Ce ne fut pas la seule médaille d’or du Canada, mardi. La skieuse acrobatique Cassie Sharpe a donné le ton à la journée en s’imposant lors de l’épreuve de demi-lune au Parc à neige Phoenix.

La Britanno-Colombienne a placé la barre haute dès sa première descente, obtenant une note de 94,40. Sentant la pression de ses adversaires, l’athlète de 25 ans a haussé le coefficient de difficultés lors de sa descente suivante et elle a porté sa note à 95,80.

«Je ne saisis pas encore l’ampleur de ce qui m’arrive, mais quand je verrai les membres de ma famille et qu’ils me témoigneront tout leur amour, ça prendra une autre dimension, a confié Sharpe. J’y ai mis tellement d’efforts… je suis folle de joie.»

La Française Marie Martinod a obtenu la médaille d’argent devant l’Américaine Brita Sigourney.

Roz Groenewoud de Calgary s’est classée 10e avec une note de 70,60.

En curling masculin, Kevin Koe a inscrit deux points aux troisième et sixième bouts pour vaincre le Japon 8-4.

Menant 6-4 après sept bouts, Koe a marqué un point au huitième bout avant d’en voler un autre lors de la reprise suivante, forçant le Japonais Yusuke Morozumi à concéder la victoire.

Ce gain a permis à Koe (5-3) de se hisser au deuxième rang du classement de la ronde préliminaire, à égalité avec la Grande-Bretagne et la Corée du Sud.