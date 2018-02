PYEONGCHANG, Corée, République de — Tessa Virtue et Scott Moir ont conclu leur aventure olympique avec l’or.

Le couple canadien s’est présenté une dernière fois sur la patinoire et offert une interprétation émouvante sur la musique du film «Moulin Rouge», exécutant un programme de quatre minutes sans faute pour s’adjuger la médaille d’or de l’épreuve de danse sur glace.

Au hockey masculin, les États-Unis ont obtenu leur place en quarts de finale grâce à une victoire de 5-1 contre la Slovaquie tandis que la skieuse acrobatique canadienne Cassie Sharpe a gagné la médaille d’or en demi-lune.

Trois autres médailles d’or sont à l’enjeu mardi, soit au relais féminin 3000 mètres en patinage de vitesse courte piste, au combiné nordique 10 km et au relais en biathlon mixte.

Virtue et Moir n’avaient guère le choix d’offrir leur meilleure performance après avoir vu leurs partenaires d’entraînement, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, améliorer le record du monde à la suite d’une formidable danse libre. Les Canadiens ont réagi en obtenant leur meilleure note personnelle de 122,40 points et un total record de 206,07, reléguant leurs rivaux à la deuxième marche du podium.

«Nous ne savions pas que nous avions gagné, c’est certain, a déclaré Moir en riant. Nous savions que nous devions être meilleurs que jamais.»

C’est une conclusion triomphale pour Virtue et Moir, qui ont aidé le Canada à gagner l’or au concours par équipes plus tôt aux jeux. Il s’agit de leur troisième médaille d’or après celle acquise à Vancouver en 2010 et d’une cinquième en tout après les deux médailles d’argent des Jeux de Sotchi en 2014.

Ryan Donato a par ailleurs enfilé deux buts et Troy Terry a ajouté trois passes pour permettre aux Américains d’inscrire leur victoire la plus convaincante contre la Slovaquie.

Les États-Unis ont connu un moment d’inquiétude à la deuxième période lorsque Donato et le gardien Ryan Zapolski ont reçu des coups presque simultanément à la tête, mais les deux ont pu poursuivre le match. Les Américains ont profité de la supériorité numérique à 5 contre 3 qui a suivi pour marquer un but rapide qui a porté leur avance à 2-0.

Zapolski a repoussé 21 tirs dans ce qui s’est avéré son meilleur match du tournoi. Les États-Unis affronteront la République tchèque en quarts de finale, mercredi.

«Nous savons que nous devons maintenant gagner pour poursuivre notre parcours, a précisé Zapolski. Je pense que ça démontre à quel point cette équipe est solide et résiliente Nous avons eu, je pense, notre meilleur match aujourd’hui.»

Sharpe a enregistré les deux meilleurs notes de la journée en demi-lune, s’assurant l’or grâce à deux descentes excitantes. Elle a obtenu 95,80 à sa deuxième tentative — ponctuée d’une rotation de 1080 degrés — ce qui constitue la note la plus élevée jamais accordée dans la très courte histoire olympique de la discipline.

Le demi-lune féminin a fait ses débuts à Sotchi il y a quatre ans.

La Française Marie Martinod a mérité la médaille d’argent et l’Américaine Brita Sigourney a obtenu le bronze.

Un joueur de hockey slovène est devenu le troisième cas de dopage aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a révélé que Ziga Jeglic avait été contrôlé positif au fénotérol lors d’un test en compétition.

Jeglic a été exclu des jeux et on lui a ordonné de quitter le village des athlètes dans les 24 heures.

Le patineur de vitesse courte piste japonais Kei Saito a échoué un test effectué avant la compétition à Pyeongchang et le joueur de curling russe Alexander Krushelnitsky, qui a remporté une médaille de bronze, a été contrôlé positif pendant les jeux.