GANGNEUNG, Corée, République de — Fanny Rask a obtenu un but et deux mentions d’assistance et la Suède a vaincu la Corée unifiée 6-1, mardi, lors du tournoi de hockey féminin des Jeux de Pyeongchang.

La Suède a donc terminé le tournoi au septième rang, après avoir perdu son match de quarts de finale contre la Finlande et son match de classement contre le Japon.

Pour ce qui est de la Corée, elle a conclu son historique parcours olympique au huitième échelon et en subissant un cinquième revers consécutif.

L’équipe coréenne avait été formée environ deux semaines avant les Jeux de Pyeongchang, dans une poussée de dernière minute d’unification entre la Corée du Nord et du Sud. Il s’agissait de la première fois que les deux nations joignaient leurs forces sur le plan olympique.

Lisa Johansson a récolté un but et une aide pour la Suède alors que Sabina Kuller, Emmy Alasalmi, Annie Svedin et Erika Grahm ont toutes fait bouger les cordages à une reprise.

Han Soojin a été la seule joueuse coréenne à toucher la cible.

Suisse 1 Japon 0

Dans le match pour la cinquième place, le but d’Evelina Raselli inscrit à 3:19 du premier vingt s’est avéré tout ce dont les Suissesses ont eu besoin pour vaincre les Japonaises.

La gardienne helvète Florence Schelling a été parfaite sur 20 lancers, tandis que sa vis-à-vis, Nana Fujimoto, n’a flanché qu’une fois en 14 tirs.

Fujimoto a été retirée avec plus de deux minutes à jouer à la faveur d’une sixième patineuse, mais les Nippones ont été incapables d’égaler la marque.