NEWARK — Le défenseur Scott Harrington a rompu l’égalité en deuxième période avec son deuxième but de la saison, et les Blue Jackets de Columbus ont mis fin à une séquence de trois défaites grâce à un gain de 2-1 contre les Devils du New Jersey mardi soir.

Harrington, auteur de trois buts en carrière, a réussi ses deux buts de la saison au Prudential Center. Artemi Panarin a préparé le filet victorieux en effectuant une passe à Harrington qui attaquait la zone adverse à retardement.

Son tir du haut du cercle gauche a déjoué Keith Kindaid dans la partie inférieure du filet.

Boone Jenner a inscrit l’autre filet des Blue Jackets, qui se sont hissés en huitième place du classement général de l’Association Est avec 65 points, un devant les Hurricanes de la Caroline et les Islanders de New York.

Le gardien Sergei Bobrovsky a stoppé 30 tirs et aidé les Blue Jackets à mériter une cinquième victoire à leurs 15 dernières rencontres (5-9-2).

Pour les Devils, qui venaient de gagner leurs quatre dernières rencontres, Taylor Hall est parvenu à déjouer Bobrovsky.

Ce but lui permettait d’inscrire un point dans un 12e match d’affilée, ce qui égale la plus longue série du genre cette saison, par David Pastrnak, des Bruins de Boston.

Dans les faits, Hall a obtenu un point dans les 19 derniers matchs auxquels il a participé. La séquence n’est pas comptabilisée par la LNH car Hall a manqué trois parties en raison d’une blessure à un pouce.