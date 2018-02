SAINT-LOUIS — Logan Couture et Mikkel Boedker ont obtenu un but et une mention d’aide chacun et ils ont permis aux Sharks de San Jose de récolter une victoire de 3-2 contre les Blues de St. Louis mardi soir.

Joonas Donskoi a également trouvé le fond du filet pendant que le gardien Martin Jones bloquait 30 tirs.

Ces performances individuelles ont permis aux Sharks de signer une cinquième victoire à leurs six dernières tentatives.

Ivan Barbashev et Vladimir Tarasenko ont offert la riposte des Blues, qui ont subi un quatrième revers consécutif.

Carter Hutton a concédé trois buts sur 23 tirs dans les filets des Blues.