EDMONTON — David Krejci a marqué le but victorieux avec un peu plus d’une minute à écouler au temps réglementaire, et les Bruins de Boston sont venus de l’arrière pour vaincre les Oilers d’Edmonton 3-2 mardi soir.

Noel Acciari et Matt Grzelcyk ont également touché la cible pour les Bruins (37-13-8) qui ont gagé sept de leurs neuf dernières rencontres et qui demeurent à un point du Lightning de Tampa Bay et du premier rang de la section Atlantique et de l’Association Est.

Pour les Oilers (24-31-4), qui ont subi un septième revers à leurs huit dernières rencontres, Ryan Strome et Jujhar Khaira ont riposté.

Les Oilers ont ouvert la marque avec 1:31 à écouler à la première période, même s’ils avaient été dominés 13-2 au chapitre des tirs aux buts, lorsque Strome a déjoué Anton Khubodin.

Les Oilers ont doublé leur avance en milieu de deuxième période lorsque Khaira a surpris Khubodin à l’aide d’un tir capricieux.

Acciari a amorcé la remontée à 4:37 du troisième vingt Grzelcyk a déjoué Cam Talbot avec huit minutes à jouer pour égaler le score.

Krejci a marqué le filet victorieux avec 64 secondes à jouer après que les Oilers eurent perdu le contrôle du disque dans leur zone. Danton Heinen s’en est emparé et a dirigé la rondelle vers le devant du filet, permettant à Krejci d’enregistrer son 11e de la saison.