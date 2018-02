BOKWANG, Corée, République de — Brady Leman, du Canada, a remporté l’or en ski cross aux Jeux olympiques de Pyeongchang, mercredi.

L’athlète de Calgary avait terminé quatrième lors des Jeux de Sotchi, en 2014.

Il se trouvait en grande finale avec le Torontois Kevin Drury, qui a fini quatrième après avoir chuté en début de course, tout comme Sergei Ridzik, un athlète olympique de la Russie.

L’argent est allé au Suisse Marc Bischofberger, et le bronze à Ridzik.

David Duncan de London a fini quatrième en petite finale, se classant huitième au total.

Le Montréalais Chris Del Bosco a chuté plus tôt dans la journée et on a dû l’amener à l’hôpital, conscient et dans un état stable. Un porte-parole de Freestyle Canada a dit qu’on soupçonne une blessure au pelvis.