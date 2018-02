VANCOUVER — Nathan MacKinnon a inscrit le 5e but de l’Avalanche en supériorité numérique avec 1:24 à jouer à la prolongation et le Colorado a vaincu les Canucks de Vancouver 5-4.

Alors que Daniel Sedin était au banc des pénalités pour avoir accroché, Tyson Barrie a remis la rondelle à MacKinnon, qui a décoché un tir du cercle de mise en jeu et déjoué le gardien des Canucks, Anders Nilsson.

Barrie avait créé l’égalité 4-4 grâce au quatrième but en avantage numérique de l’Avalanche à 16:59 de la troisième période. Il a également obtenu quatre mentions d’aide. L’Avalanche a comblé un déficit de trois buts pour mériter la victoire.

Brandon Suter et Nikolay Goldobin ont amassé un but et une passe chacun pour les Canucks pendant une deuxième période endiablée. Darren Archibald et Bo Horvat ont aussi marqué pour les Canucks (23-30-3).

Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog ont contribué avec un but et une passe pour l’Avalanche (32-23-4). Tyson Jost a aussi récolté un but tandis que MacKinnon a amassé trois mentions d’aide.

Les Canucks ont inscrit trois buts en l’espace de 2:41 pour s’emparer d’une avance de 4-1 à la deuxième période. L’Avalanche a répliqué pour réduire l’écart à 4-3 avec deux buts dans un intervalle de 1:26.

MacKinnon aurait pu créer l’égalité au début de la troisième période quand il a frappé la barre transversale.