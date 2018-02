PYEONGCHANG, Corée, République de — Il aura fallu quatre ans au Canadien Brady Leman pour obtenir sa rédemption.

Leman, de Calgary, a remporté la médaille d’or en ski cross aux Jeux olympiques de Pyeongchang, mercredi, rachetant sa décevante quatrième position des Jeux de Sotchi en 2014.

Le Torontois Kevin Drury, de Toronto, a terminé au quatrième rang de la grande finale après une chute avec l’athlète olympique de Russie Sergey Ridzik. Ridzik a néanmoins été en mesure de reprendre la course pour terminer derrière Leman et le Suisse Marc Bischofberger.

Drury n’a apparemment pas été blessé et il a crié ses encouragements à Leman avant la cérémonie de podium.

L’Ontarien David Duncan a fini quatrième de la petite finale, se classant huitième au total.

Le Montréalais Chris Del Bosco a chuté plus tôt en qualifications et il a été transporté à l’hôpital où il était conscient et dans un état stable. Un porte-parole de Freestyle Canada a déclaré à la Presse canadienne que Del Bosco avait une possible blessure au bassin.

Pour sa part, Rachel Homan n’a définitivement pas connu les Jeux qu’elle espérait. La capitaine de l’équipe canadienne de curling féminin a subi une cinquième défaite, ce qui l’élimine de la course aux médailles. C’est la première fois que le Canada est écarté du podium olympique, soit chez les hommes ou chez les femmes, depuis le retour de la discipline au programme olympique en 1998.

L’équipe de Homan s’est inclinée 6-5 face à la Britannique Eve Muirhead en matinée. Les Canadiennes avaient absolument besoin de gagner ce match ainsi que celui contre les athlètes olympiques de Russie pour éviter l’élimination.

«Je suis quelque peu déçue, a reconnu Homan. Nous voulions nous qualifier pour la ronde des éliminatoires pour le Canada, mais nous avons tout donné. Nous n’avons jamais abandonné. C’est comme ça parfois. C’est la loi du sport.»

Les quatre meilleures équipes du tournoi rotation accèdent aux demi-finales.

La Sud-Coréenne EunJung Kim (7-1) et la Suédoise Anna Hasselborg (6-2) avaient déjà confirmé leur place en éliminatoires avant leur dernier match.

Chez les hommes, Kevin Koe a une fiche de 5-3 avec un match à disputer au tournoi rotation contre le Danemark.

Les planchistes Maxence Parrot, Mark McMorris et Sébastien Toutant ont tous franchi avec succès les qualifications à l’épreuve de big air.

Parrot s’est signalé en remportant le premier groupe de 18 planchistes en vertu de 92,50 points. Pour sa part, McMorris et Toutant ont terminé dans l’ordre troisième et cinquième du deuxième groupe, avec 95,75 et 91,00 points.

Seul Tyler Nicholson, de North Bay, en Ontario, a été écarté après avoir pris le septième rang de la deuxième vague.

En patinage artistique, Kaetlyn Osmond s’est classé troisième à l’issue du programme court. L’athlète de 22 ans de Marystown, à Terre-Neuve-et-Labrador, a offert un programme très solide sur les paroles de «Sous le ciel de Paris» et «Milord».

Osmond a récolté 78,87 points, un sommet pour elle cette saison.