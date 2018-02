BROSSARD, Qc — Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur Jakub Jerabek aux Capitals de Washington en retour d’un choix de cinquième tour en 2019.

La formation montréalaise a fait part de la nouvelle moins de 30 minutes après le début de la séance d’entraînement de l’équipe au Complexe sportif Bell de Brossard mercredi midi.

Lors de son point de presse, l’entraîneur-chef Claude Julien a expliqué que Jerabek est susceptible de devenir un joueur autonome sans compensation à la fin de la saison et que rien ne garantissait que le Canadien serait en mesure de lui faire signer un nouveau contrat.

De plus, aux dires de Julien, l’équipe compte déjà plusieurs défenseurs du même moule.

Âgé de 26 ans, le défenseur tchèque n’a finalement pris part qu’à 25 rencontres avec le Canadien, qui lui avait fait signer un contrat d’une saison le 1er mai 2017 après une récolte de 34 points en 59 matchs avec le Vityaz de Podolsk dans la KHL.

Lors de ces 25 matchs avec le Tricolore, Jerabek a récolté un but et trois mentions d’aide, avec un ratio défensif de moins-1. Sa dernière sortie remonte au 1er février contre les Hurricanes de la Caroline.

Jerabek a aussi disputé 17 rencontres avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, amassant 11 points avec un ratio défensif de plus-10.

Price, un cas incertain

Jerabek était l’un des quatre absents à l’entraînements, avec le gardien Carey Price et les attaquants Alex Galchenyuk et Andrew Shaw, les deux premiers pour subir des traitements et le troisième, à cause d’un virus.

Il est d’ores et déjà assuré que Shaw, qui se remet d’une blessure au bas du corps survenue le 13 janvier, ne sera pas en uniforme face aux Rangers de New York jeudi soir au Centre Bell.

Par ailleurs, rien n’assure que Price sera de la partie non plus. Julien a confirmé que la journée de traitement de Price faisait suite au tir du défenseur Shayne Gostibehere, des Flyers de Philadelphie, qui l’a atteint directement au masque en deuxième période mardi soir.

Sur le jeu, Price a paru sonné et a reçu la visite du soigneur Graham Rynbend. Il est resté dans le match, mais peu de temps après, Nolan Patrick a marqué en faisant dévier une passe de Claude Giroux lors d’un avantage numérique.

Malgré la défaite de 3-2 en prolongation, Price a offert une solide performance bloquant 30 des 33 rondelles dirigées vers lui. Il a aussi rencontré les journalistes dans le vestiaire du Canadien après la rencontre.

Interrogé à savoir si l’équipe craignait que Price souffre d’une commotion cérébrale, Julien a répondu par la négative. Toutefois, il a aussi reconnu que le choix de son gardien pour le match de jeudi dépendra des nouvelles qu’il aura reçues dans les heures suivantes.

Julien a aussi fait savoir que le défenseur Shea Weber devait rencontrer un spécialiste mercredi car il n’est toujours pas à l’aise à la suite de sa blessure au pied gauche, qui remonterait au tout premier match de la saison, à Buffalo.

Lors de son point de presse, l’entraîneur-chef du Canadien a admis que Weber avait joué avec cette blessure pendant toute la saison et que la situation s’était aggravée.