JEONGSEON, Corée, République de — La Suissesse Michelle Gisin est venue de l’arrière pour remporter la médaille d’or au combiné alpin chez les dames, jeudi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Gisin a été très agressive dans la deuxième épreuve du combiné, le slalom, et elle a devancé la sensation américaine Mikaela Shiffrin.

Shiffrin a dévalé la piste en 40,52 secondes et elle a été plus rapide que la Suissesse de 24 centièmes de seconde, mais Gisin a affiché un temps cumulatif de 2:20,90 pour devancer l’Américaine par 97 centièmes (2:21,87).

Shiffrin ajoute cette médaille d’argent à celle de bronze qu’elle a obtenue au slalom géant, plus tôt lors de ces Jeux olympiques.

À sa dernière descente olympique en carrière, l’Américaine Lindsey Vonn a commis une erreur en tentant de contourner un pylône et elle n’a pu inscrire un temps officiel. Vonn occupait le premier rang après la première des deux épreuves du combiné alpin et elle était la dernière à s’élancer.

La Suissesse Wendy Holdener a établi le meilleur chrono du slalom (40,23) et elle a décroché la médaille de bronze en vertu d’un temps de 2:22,34.

Valérie Grenier, de St-Isidore, en Ontario, a offert une très belle prestation lors de la descente et ensuite au slalom, terminant la compétition au sixième échelon, en 2:23,44. Elle a conclu le slalom à une 1,10 seconde du podium et 2,54 secondes de Gisin.

Candace Crawford, de Toronto, et Roni Remme, de Collingwood, en Ontario, ont toutes deux été incapables de compléter leur descente et elle ont été éliminées, plus tôt jeudi.