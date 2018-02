MARANELLO, Italie — Ferrari a porté une attention particulière à l’aérodynamisme de sa nouvelle voiture de Formule 1 afin de tenter de garder le rythme soutenu de Mercedes en Championnat du monde.

En présentant le modèle SF71H jeudi, le directeur technique de la marque italienne, Mattia Binotto, a indiqué que les principales différences avec la voiture de 2017 sont un empattement un peu plus allongé, des prises d’air latérales plus agressives et une carrosserie très étroite.

La voiture est également équipée du halo protecteur requis en vue de la nouvelle saison.

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a déclaré: «Nous avons bien hâte de la conduire en piste afin de voir comment elle réagit. (…) Cette voiture est une grande amélioration par rapport à celle de l’an dernier.»

La première occasion pour la SF71H de se mesurer aux Mercedes sera lors des essais de la semaine prochaine, à Montmelo, en Espagne.