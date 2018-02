MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a annoncé que la saison du défenseur Shea Weber est terminée.

Dans un communiqué publié d’abord sur son site internet, le Canadien a fait savoir que Weber devra subir une intervention chirurgicale afin de réparer une déchirure à un tendon du pied gauche.

Selon de nombreuses informations qui ont circulé au cours des dernières semaines, Weber se serait blessé dès le premier match de la saison à Buffalo, alors qu’il aurait été atteint par un tir d’un adversaire.

Malgré cela, Weber a participé à 19 des 20 matchs suivants, s’absentant lors de la visite du Wild du Minnesota le 9 novembre. Toutefois, selon le Canadien, cette absence était liée à une autre blessure.

Le vétéran défenseur a raté six parties consécutives entre les 21 et 30 novembre et est revenu au jeu le 2 décembre face aux Red Wngs de Detroit au Centre Bell. Il a participé à cinq autres rencontres, mais n’a pas joué depuis le match en plein air du 16 décembre à Ottawa, et a raté les 26 dernières parties de son équipe.

Toutes ces absences, selon le Canadien, sont liées à cette blessure au pied gauche.

Selon le le chirurgien orthopédique de l’équipe, le docteur Paul Martineau, la direction du Tricolore croyait qu’en suivant un protocole de rééducation complet sous la direction de son personnel médical, Weber pourrait revenir au jeu cette saison.

«Malheureusement, au terme d’efforts continus afin de guérir sa blessure, nous avons constaté que la progression ne se déroulait pas comme prévu. Au terme d’examens plus approfondis, et suite à une rencontre avec le spécialiste Robert Anderson mercredi à Green Bay, au Wisconsin, et avec l’assentiment de Shea, la décision a été prise de procéder à une intervention chirurgicale qui le tiendra à l’écart du jeu pour le reste de la saison», a ajouté le docteur Martineau.

D’ailleurs, lors de son point de presse mercredi à Brossard, Claude Julien avait reconnu que Weber avait joué tous ces matchs malgré sa blessure et que celle-ci avait empiré au fil du temps.

Le communiqué du Canadien ajoute que le groupe médical de l’équipe supervisera le protocole de remise en forme pour s’assurer d’une guérison complète afin que Weber soit au sommet de sa condition pour le début du camp d’entraînement la saison prochaine.

«La période de rétablissement sera déterminée au terme de l’intervention, qui sera effectuée par le docteur Anderson», a précisé le docteur Martineau.

À sa deuxième saison avec le Canadien, après la désormais célèbre transaction qui a envoyé P.K. Subban aux Predators de Nashville le 29 juin 2016, Weber a inscrit six buts et dix mentions d’aide en 26 parties cette saison. Son ratio défensif est de moins-8.

Le Canadien, qui ne s’est pas entraîné jeudi matin en prévision de son match contre les Rangers de New York, a procédé au rappel du défenseur Noah Juulsen du Rocket de Laval, mercredi.