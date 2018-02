MONTRÉAL — Steven Butler sera de retour sur le ring le 31 mars prochain, alors qu’il tentera de mettre la main sur le titre vacant des super mi-moyens de l’International Boxing Organization (IBO) face à l’Américain Jaime Herrera, le 31 mars, au Casino de Montréal.

Butler (22-1-1, 19 K.-O.) et Herrera (15-5-1, 8 K.-O.) se connaissent déjà: les deux pugilistes se sont livrés un combat nul majoritaire l2 20 juin 2015, au Centre Bell.

Depuis, Butler a remporté 10 combats et subi un revers — face à Brandon Cook, en janvier 2017 —, tandis que Herrera, moins actif, montre une fiche de trois victoires et deux revers. Ses deux défaites — par décision unanime — ont été subies à ses deux dernières sorties.

Cet affrontement constituera la finale d’un gala au cours duquel neuf combats seront présentés. Le tenant du titre international de la Wolrd Boxing Organization (WBO) des mi-moyens, Custio Clayton (13-0, 9 K.-O.), Batyr Jukembayev (11-0, 9 K.-O.), Ablai Khussainov (7-0, 5 K.-O.), Raphael Courschesne (1-0), Andranik Grigoryan (4-1, 1 K.-O.), Artur Ziatdinov (3-0, 3 K.-O.), Erik Bazinyan (17-0, 12 K.-O.) ainsi qu’Adam Braidwood (11-1, 10 K.-O.) seront également de la partie. Leurs adversaires seront divulgués à une date ultérieure.

La présence de Braidwood n’est pas anodine: alors qu’ils se cherchent noise depuis belle lurette sur les réseaux sociaux, Simon Kean (13-0, 12 K.-O.) et le poids lourd de l’Alberta en viendront bientôt aux prises sur le ring — en juin, a promis le président d’Eye of the Tiger management, Camille Estephan.