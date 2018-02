MONTRÉAL — Deux semaines après la publication d’une lettre annonçant que les Rangers de New York allaient consacrer leurs énergies à ajouter de jeunes joueurs et que certains visages familiers pourraient quitter l’équipe, Alain Vigneault admet qu’il s’est retrouvé devant une situation inhabituelle et pas facile à gérer.

Lors d’une mêlée de presse à l’issue de la séance d’entraînement de l’équipe au Centre Bell en prévision de l’affrontement contre le Canadien de Montréal jeudi, Vigneault a utilisé les termes «situation inhabituelle» en trois occasions différentes.

Vigneault a notamment raconté qu’il avait eu à aviser ses joueurs deux jours avant que la lettre ne soit publiée, et qu’il avait perçu de l’incompréhension chez eux compte tenu de la position des Rangers au classement à ce moment de la saison.

À ce stade particulier du calendrier, au lendemain d’une défaite de 6-1 contre les Bruins de Boston, les Rangers (25-24-5) occupaient le 11e rang du classement général de l’Association Est, à trois points de la huitième place et des Blue Jackets de Columbus, qui avaient alors un match en main.

À quelques heures de leur rendez-vous avec le Canadien, les Rangers (27-28-5) se trouvaient toujours au 11e échelon, mais face à un recul de six points sur les Blue Jackets. Les deux formations ont disputé 60 parties.

Les Rangers viennent de perdre leurs quatre dernières sorties et présentent une fiche de 2-8-0 à leurs dix dernières rencontres. Les deux victoires ont été acquises lors des deux matchs qui ont suivi la publication de la missive aux partisans.

Vigneault n’a pas caché qu’il a hâte que l’heure limite des transactions, lundi prochain à 15 h, soit chose du passé pour pouvoir se concentrer sur les 19 matchs qu’il restera au calendrier. Et dans son esprit, rien ne change: il va essayer de gagner tous ces matchs.

Dans le vestiaire des Rangers, l’ex-Tricolore David Desharnais a déclaré que la lettre de l’état-major des Rangers pouvait avoir donné l’impression que l’organisation faisait une croix sur la saison en cours.