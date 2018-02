BOSTON — Les Bruins de Boston ont échangé jeudi l’attaquant Frank Vatrano aux Panthers de la Floride en retour d’un choix de troisième tour au prochain repêchage.

Vatrano a disputé 25 matches avec les Bruins depuis le début de la saison. Il a inscrit deux buts.

La date limite des transactions dans la LNH est lundi. Plus tôt, cette semaine, les Bruins avaient acquis le défenseur Nick Holden, des Rangers de New York, contre un défenseur des ligues mineures et un choix de troisième tour au prochain repêchage.

Vatrano avait atteint des sommets personnels lors de la saison précédente en marquant 10 buts et en obtenant huit mentions d’assistance en 44 matches. L’ailier de 5 pieds et 9 pouces a aussi compté un but en six rencontres de série.

Les Bruins l’avaient recruté en 2015 à titre de joueur autonome. Vatrano a joué avec l’Université du Massachusetts.