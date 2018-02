BATHURST, N.-B. — Les 37 arrêts du gardien Tristan Bérubé ont permis aux Olympiques de Gatineau de prolonger à neuf leur série de parties avec l’obtention d’au moins un point.

Les Olympiques ont battu le Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 4 à 2, jeudi.

Olivier Plourde, Charles-Antoine Roy, Anthony Beauchamp et Shawn Boudrias ont marqué les buts des Olympiques (31-20-6), qui ont compilé une fiche de 7-0-2 au cours de leurs neuf dernières parties.

Jordan Maher et German Rubtsov ont répliqué du côté de l’attaque du Titan (34-15-9), qui avait précédemment remporté huit de leurs 10 dernières parties.

Le gardien de but Joseph Murdaca a bloqué 23 tirs pour le Titan d’Acadie-Bathurst.

Aucune des deux équipes n’est parvenue à marquer en avantage numérique, malgré cinq occasions pour les Olympiques et quatre chances offertes au Titan.

ISLANDERS 6 SEA DOGS 3

Pierre-Olivier Joseph a inscrit deux buts et Hunter Drew a terminé le match avec un but et deux aides dans la victoire des Islanders de Charlottetown, 6 à 3.

Nikita Alexandrov, Daniel Hardie et Olivier Desjardins ont aussi trouvé le fond du filet pour les Islanders (32-21-5), alors que le gardien Dakota Lund-Cornish a effectué 28 arrêts.

Pour les Sea Dogs de Saint-Jean (13-34-11), il s’agit d’une sixième défaite consécutive.

Alexis Girard, Cole Reginato et Kevin Mason ont marqué chacun un but dans la défaite, alors que Matthew Williams a bloqué 33 tirs.