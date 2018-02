TORONTO — Tyler Bozak a inscrit le but vainqueur en tirs de barrage pour permettre aux Maple Leafs de Toronto de battre les Islanders de New York 4-3, jeudi soir.

Auston Matthews a fait dévié le tir de Jake Gardiner pour niveler la marque 3-3 alors qu’il restait 3:29 à faire en troisième période, mais il a quitté la rencontre un peu plus tard après une collision avec Cal Clutterbuck et n’est pas revenu dans le match. La vedette de 20 ans avait raté six matchs en décembre en raison d’une commotion cérébrale et quatre autres en raison d’une blessure au haut du corps.

Mitch Marner et Morgan Rielly ont également noirci la feuille de pointage du côté des Maple Leafs (38-20-5), qui ont remporté huit victoires de suite à domicile. Frederik Andersen a réalisé 32 arrêts dans la victoire.

Ryan Pulock, Mathew Barzal et Jordan Eberle ont touché la cible pour les Islanders (29-26-7), tandis que Jaroslav Halak a repoussé 28 tirs dans la défaite. Les Islanders, qui pointait au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Est avant la rencontre, affichent un dossier de 4-6-2 depuis le match des étoiles.

Avec une récolte de trois points Barzal mène l’équipe avec 65 points.