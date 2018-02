NEWARK, N.J. — Les Devils du New Jersey ont acquis le rapide attaquant Michael Grabner des Rangers de New York lors d’un transfert entre rivaux de la même section.

Les Devils ont cédé en retour un choix de deuxième ronde au repêchage de 2018 et l’espoir défensif de 20 ans Yegor Rykov à New York. Les deux formations ont annoncé ce transfert à l’issue de la défaite des Devils face au Wild du Minnesota à domicile et celle des Rangers aux dépens du Canadien à Montréal.

Les deux équipes n’avaient pas complété un échange en 35 ans, soit depuis que les Devils ont déménagé du Colorado au New Jersey. Les circonstances favorables y ont contribué puisque les Devils surprennent alors qu’ils sont dans la course pour une place en séries éliminatoires tandis que les Rangers ont annoncé leur intention de se montrer actif en vue de la date limite des transferts.

Grabner, âgé de 30 ans, totalise 25 buts et six passes en 59 matchs. Il peut devenir joueur autonome sans compensation après la saison.