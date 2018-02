NASHVILLE — Pekka Rinne a réalisé 33 arrêts pour décrocher sa 300e victoire en carrière dans la Ligue nationale de hockey, alors que les Predators de Nashville ont écrasé les Sharks de San Jose par la marque de 7 à 1, jeudi.

Nick Bonino, Ryan Johansen et Viktor Arvidsson ont obtenu chacun un but et une passe. Leurs coéquipiers Scott Hartnell, Kevin Fiala et Mattias Ekholm ont aussi trouvé le fond du filet pour Nashville.

Cette troisième victoire consécutive a permis aux Predators de s’approcher à un seul point du premier rang de la Conférence de l’Ouest détenu par l’équipe d’expansion de Las Vegas.

Dans la victoire, les défenseurs Roman Josi et P.K. Subban ont obtenu deux mentions d’aide chacun.

Les 300 victoires en carrière de Pekka Rinne ont toutes été remportées dans l’uniforme des Predators. Il a rejoint un ex-porte-couleurs de Nashville, Tomas Vokoun, au 33e rang du palmarès de l’histoire de la LNH.

Logan Couture a été l’unique buteur des Sharks de San Jose qui ont subi une première défaite en quatre parties.