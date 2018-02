TORONTO — Auston Matthews n’a pas pris part à l’entraînement des Maple Leafs de Toronto, vendredi, et son statut est incertain pour la rencontre de samedi, face aux Bruins de Boston.

Matthews s’est retrouvé pris entre Adam Pelech et Ryan Clutterbuck, jeudi, quelques instants après avoir inscrit son 28e but de la campagne dans la victoire de 4-3 aux dépens des Islanders de New York. Matthews a quitté la rencontre avec un peu plus d’une minute à jouer.

Le centre de 20 ans a déjà raté 10 matchs cette saison en raison d’une blessure. Il compte 50 points en 53 matchs à sa fiche.

Les Maple Leafs (38-20-5) sont troisièmes dans la section Atlantique, à un point des Bruins. Ils ont un coussin de 21 points devant l’équipe la plus près — les Panthers de la Floride — qui pourrait l’empêcher de prendre part aux séries.